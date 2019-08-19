2019-08-19T16:10:12+03:00
Происшествия

Гражданин Китая потерял в сочинском отеле дорогие часы

Обнаружить пропажу ему помогли полицейские
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В сочинский отдел полиции поступило сообщение о том, что проживающий в одном из отелей курорта гражданин Китая не смог обнаружить в своей сумке принадлежащие ему серебряные часы и золотое кольцо.

- На вызов выехали сотрудники полиции со служебной собакой. В ходе осмотра места происшествия указанное имущество было обнаружено, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В итоге гражданин Китая отозвал ранее поданное заявление.

Напомним, в Краснодаре в конце июля обокрали бывшего начальника управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу генерал-майора полиции в отставке Владимира Струкова. Неизвестный проник в квартиру на улице Кубанская Набережная, взломав личинку замка. Добычей вора стали ценности на сумму более миллиона рублей. Среди них коллекция швейцарских часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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