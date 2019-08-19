Жители Кубани вернули более 150 млн рублей долгов

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-19T16:51:41+03:00

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Судебные приставы в ходе проведения рейдов по поиску неплательщиков на дорогах Краснодарского края принесли в казну свыше 4 млн рублей. Именно такую сумму внесли должники прямо на месте, чтобы не остаться без транспортного средства.

- В ходе рейдов только за две недели арестовано около 150 машин, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Благодаря проводимым мероприятиям, жители Кубани погасили задолженностей на 163 млн рублей. За 14 дней с сайта регионального управления ФССП России скачали почти 32 тысячи квитанций на оплату имеющихся задолженностей. Рейды на дорогах Кубани будут проводить до конца курортного сезона.

Напомним, в Динском районе Краснодарского края в рамках исполнительного производства о взыскании крупной задолженности приставы арестовали сельскохозяйственную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU