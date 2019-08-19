Жители Кубани вернули более 150 млн рублей долгов
Судебные приставы в ходе проведения рейдов по поиску неплательщиков на дорогах Краснодарского края принесли в казну свыше 4 млн рублей. Именно такую сумму внесли должники прямо на месте, чтобы не остаться без транспортного средства.
- В ходе рейдов только за две недели арестовано около 150 машин, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Благодаря проводимым мероприятиям, жители Кубани погасили задолженностей на 163 млн рублей. За 14 дней с сайта регионального управления ФССП России скачали почти 32 тысячи квитанций на оплату имеющихся задолженностей. Рейды на дорогах Кубани будут проводить до конца курортного сезона.
Напомним, в Динском районе Краснодарского края в рамках исполнительного производства о взыскании крупной задолженности приставы арестовали сельскохозяйственную технику.
ИСТОЧНИК KP.RU