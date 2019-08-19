Семья из Волгограда заблудилась в кубанских лесах

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-19T18:46:12+03:00

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Кубанские спасатели ночью 19 августа 2019 года получили сообщение о том, что в Белореченском районе семья из Волгограда застряла на машине в лесу. Позвонившая женщина рассказала, что она с семьей ехала на отдыхать из Волгограда на берег Черного моря.

- Проезжая через Шаумянский перевал на автомобиле Hyundai они заблудились, а затем застряли на бездорожье, - пишет Регион Online со ссылкой на пресс-службу управления ГО ЧС Белореченского района.

Спасатели установили координаты позвонившей и направились на помощь. Туристов нашли в нескольких километрах от поселка Молодежного. Их эвакуировали в безопасное место, а застрявший автомобиль впоследствии транспортировали на дорогу. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Напомним, в Сочи 19 августа в 13:05 в спасательный отряд МЧС от диспетчера службы «112» поступило сообщение. На тропе в районе водопада «Пасть Дракона» женщина упала и получила травму руки, ей требовалась помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU