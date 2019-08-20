В Сочи на лайнере «Князь Владимир» пройдет экскурсия

СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-20T07:20:19+03:00

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Гости и жители Сочи смогут побывать на борту лайнера «Князь Владимир». 24 августа круизное судно откроет свои двери для всех, кто хочет с ним познакомиться.

- На экскурсии расскажут об архитектуре и технической начинке судна, покажут инфраструктуру. Гости смогут увидеть корабль от кормы до носа – галереи с каютами, рестораны со шведской линией, кафе и бары, открытые палубы для прогулок, бассейны с морской водой под открытым небом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Открытый трап будет работать с 12:00 до 18:00. Детям до 14-ти лет вход свободный, с остальных возьмут символическую плату.

Напомним, по Краснодару снова проводят романтические прогулки. Ближайшая – 24 августа. Прогулка рассчитана на два часа. Экскурсантов за это время познакомят с архитектурными и скульптурными памятниками центра Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU