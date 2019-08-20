Онкоцентры Краснодарского края получат почти 350 единиц нового оборудования

СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-20T08:08:35+03:00

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На Кубани онкологические Центры получат почти 350 единиц техники. Это аппаратура для лучевой диагностики, лабораторных исследований, а также хирургическое, реанимационное и эндоскопическое оборудование. Оснащение профильных медорганизаций продолжается в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Всего на Кубани действует 8 онкоцентров. Все они оказывают медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями на разных стадиях.

- Также работают Центры амбулаторной онкопомощи, которые расположены на базе районных и городских больниц. В ЦАОПах проводится диагностика и лечение, назначенное врачами-онкологами в диспансерах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Напомним, на Кубани за 2019 год более 700 тысяч детей прошли профосмотры. Это более 65 процентов от запланированного на год количества.

ИСТОЧНИК KP.RU