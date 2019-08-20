2019-08-20T09:15:29+03:00
Происшествия

В Сочи машина сбила 14-летнего мальчика

Подросток переходил дорогу вне пешеходного перехода
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото:пресс-служба ОГИБДД УВД по СочиФото:пресс-служба ОГИБДД УВД по Сочи
Изменить размер текста:

В Сочи 19 августа в поселке Лоо в Лазаревского района в 19:20 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулем Mercedes-Benz и сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате мальчик получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в детскую городскую больницу № 9.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодарском крае 18 августа в 16:30 в районе поселка Прогресс произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковушка врезалась в дерево, пострадали три человека. Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноармейском районе мужчина ударил знакомую кулаком по голове
В Армавире местный житель пытался ограбить оптовую базу, но был задержан
На Кубани начальника электротехнического участка осудят за смерть монтажника
В Краснодаре на обновленном Старокубанском кольце увеличилась пропускная способность
В Сочи на время музыкального фестиваля увеличили количество «Ласточек»
Кубанский депутат отправлял детали пулемета Калашников почтой
Последний раз видели в Анапе: На Кубани 9 сутки разыскивают пропавшего парня
В Краснодаре открывается выставка «Волшебные мгновения»
В Успенском районе иномарка столкнулась с мотоциклом
Дети из всех регионов России отметят День государственного флага в «Орленке»
В сочинском парке «Дендрарий» открылся сад с тропическими птицами
На Кубани парень в ювелирном магазине подменил золотую цепочку на подделку
В Мостовском районе ликвидированы несанкционированные свалки
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» ограничат движение транспорта
В Центральном округе Краснодара построят новое здание для начальной школы
Температура воды в Черном море 20 августа 2019 года: В Анапе холоднее, чем в Геленджике
В Тимашевском районе благоустроят парк и мемориальный комплекс
Онкоцентры Краснодарского края получат почти 350 единиц нового оборудования
Ейск попал в рейтинг самых тихих городов
В Сочи на лайнере «Князь Владимир» пройдет экскурсия
Все кубанские ярмарки выходного дня оформят в едином стиле
Краснодарская трамвайная сеть увеличится вдвое
Семья из Волгограда заблудилась в кубанских лесах
Появилось видео ареста вора в законе Дато Краснодарского
Житель станицы Ильской поджог себя
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
В Краснодаре продолжается замена водопровода на улице Красной