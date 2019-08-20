В Сочи машина сбила 14-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-20T09:15:29+03:00

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В Сочи 19 августа в поселке Лоо в Лазаревского района в 19:20 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулем Mercedes-Benz и сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате мальчик получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в детскую городскую больницу № 9.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодарском крае 18 августа в 16:30 в районе поселка Прогресс произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковушка врезалась в дерево, пострадали три человека. Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU