2019-08-20T09:32:31+03:00
Общество

В Центральном округе Краснодара построят новое здание для начальной школы

Работы ведутся на территории 92-й гимназии
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Центральном округе краевой столицы построят новое здание для начальной школы. На территории 92-й гимназии по Пионерской уже идут подготовительные работы.

Новый корпус начальной школы с переходной галереей возведут в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения».

Глава города Евгений Первышов отметил, что благодаря поддержке администрации края, в Краснодаре запущен мощный «социальный конвейер» по строительству школ и детских садов.

- Во всех учебных заведениях кубанской столицы проводят анализ территорий, где возможно строительство новых корпусов. Там, где есть необходимые пространства, подготовят проекты и возведут новые здания образовательных учреждений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В 92-й гимназии построят новый корпус для начальной школы на 300 мест в одну смену, с основным зданием его соединит переходная галерея. На участке уже установили забор и начали готовить территорию. Рабочие сносят старые и аварийные здания, хозпостройки. Завершить строительство планируется в октябре 2020 года.

Напомним, Краснодар получил шесть участков для строительства школ и детских садов. Об этом стало известно на совещании, которое провел Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноармейском районе мужчина ударил знакомую кулаком по голове
В Армавире местный житель пытался ограбить оптовую базу, но был задержан
На Кубани начальника электротехнического участка осудят за смерть монтажника
В Краснодаре на обновленном Старокубанском кольце увеличилась пропускная способность
В Сочи на время музыкального фестиваля увеличили количество «Ласточек»
Кубанский депутат отправлял детали пулемета Калашников почтой
Последний раз видели в Анапе: На Кубани 9 сутки разыскивают пропавшего парня
В Краснодаре открывается выставка «Волшебные мгновения»
В Успенском районе иномарка столкнулась с мотоциклом
Дети из всех регионов России отметят День государственного флага в «Орленке»
В сочинском парке «Дендрарий» открылся сад с тропическими птицами
На Кубани парень в ювелирном магазине подменил золотую цепочку на подделку
В Мостовском районе ликвидированы несанкционированные свалки
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» ограничат движение транспорта
В Сочи машина сбила 14-летнего мальчика
Температура воды в Черном море 20 августа 2019 года: В Анапе холоднее, чем в Геленджике
В Тимашевском районе благоустроят парк и мемориальный комплекс
Онкоцентры Краснодарского края получат почти 350 единиц нового оборудования
Ейск попал в рейтинг самых тихих городов
В Сочи на лайнере «Князь Владимир» пройдет экскурсия
Все кубанские ярмарки выходного дня оформят в едином стиле
Краснодарская трамвайная сеть увеличится вдвое
Семья из Волгограда заблудилась в кубанских лесах
Появилось видео ареста вора в законе Дато Краснодарского
Житель станицы Ильской поджог себя
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
В Краснодаре продолжается замена водопровода на улице Красной