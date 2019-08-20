В Центральном округе Краснодара построят новое здание для начальной школы

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-20T09:32:31+03:00

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В Центральном округе краевой столицы построят новое здание для начальной школы. На территории 92-й гимназии по Пионерской уже идут подготовительные работы.

Новый корпус начальной школы с переходной галереей возведут в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения».

Глава города Евгений Первышов отметил, что благодаря поддержке администрации края, в Краснодаре запущен мощный «социальный конвейер» по строительству школ и детских садов.

- Во всех учебных заведениях кубанской столицы проводят анализ территорий, где возможно строительство новых корпусов. Там, где есть необходимые пространства, подготовят проекты и возведут новые здания образовательных учреждений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В 92-й гимназии построят новый корпус для начальной школы на 300 мест в одну смену, с основным зданием его соединит переходная галерея. На участке уже установили забор и начали готовить территорию. Рабочие сносят старые и аварийные здания, хозпостройки. Завершить строительство планируется в октябре 2020 года.

Напомним, Краснодар получил шесть участков для строительства школ и детских садов. Об этом стало известно на совещании, которое провел Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU