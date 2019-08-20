В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» ограничат движение транспорта
С 20 по 23 августа на участке с 1391-го по 1392-й километр дороги М-4 «Дон» рядом c Горячим ключом и в районе села Хребтовое (по направлению в Москву) закроют левую полосу.
- За три дня здесь установят гибкие сигнальные столбики, которые будут разделять транспортные потоки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГК «Автодор».
Автомобилистов просят следовать рекомендациям временных знаков, своевременно перестраиваться в другой ряд и не создавать аварийных ситуаций во время дорожных работ.
Напомним, в Краснодаре продолжается замена водопровода на улице Красной. Специалисты проложат коммуникации на участке от Орджоникидзе до Гимназической.
ИСТОЧНИК KP.RU