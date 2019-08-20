В сочинском парке «Дендрарий» открылся сад с тропическими птицами

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-20T10:37:13+03:00

В нем обитают австралийские амадины, карликовые горлицы, канарейки и страусы

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В сочинском парке «Дендрарий» зоолог Михаил Якименко открыл сад с тропическими птицами. Он лично привез и адаптировал пернатых к жизни, создав интерьер сада необычной формы из камней, водопадов и цветов.

В саду живет более 70 птиц. Самые яркие обитатели – это австралийские амадины, карликовые горлицы, канарейки и страусы.

- Птицы выводят потомство и с удовольствием общаются с посетителями. Также в саду живут кролики, сухопутные черепахи, улитки ахатины и различные рыбы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в Тимашевском районе благоустроят парк и мемориальный комплекс. Реконструкция объектов реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU