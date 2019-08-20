Трехлетний ребенок впал в кому после падения на него телевизора

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-20T13:05:04+03:00

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Трагедией закончилась игра трехлетнего мальчика у телевизора в одном из домов Новокубанского района Краснодарского края. Ребенка привезли в больницу 13 августа на скорой.

- Мальчик был в состоянии клинической смерти, с тяжелейшей травмой головы и тела, - сообщил источник "КП" - Кубань".

Выяснилось, что ребенок потянул на себя громоздкую технику и та обрушилась на него с небольшой высоты.

Семья ребенка характеризуется в Новокубанском районе положительно. Никаких претензий к ним социальные службы не имели. Инцидент признали несчастным случаем. Родители ребенка надеются на то, что мальчик придет в себя.

Напомним, на прошлой неделе в больницу после укуса собаки попала 4-летняя девочка из Сочи. Ребенок гулял на улице в районе детской площадки, когда на нее набросилось агрессивное животное.

ИСТОЧНИК KP.RU