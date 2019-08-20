Для Краснодара к ноябрю изготовят 12 троллейбусов с автономным ходом

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-20T14:42:34+03:00

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Администрация Краснодара совместно МУП «КТТУ» заключили контракты на поставку 12 новых троллейбусов. Машины изготовят на заводе ОАО «Транс-Альфа» и привезут из Вологды в краевую столицу до 11 ноября.

- 10 троллейбусов мы покупаем за счет средств городского бюджета. Еще две машины самостоятельно приобретает «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». И это серьезный показатель экономической стабилизации и развития предприятия, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Троллейбусы закупаются у вологодского завода, имеющего большой опыт производства такого электротранспорта.

- У нового транспорта с автономным ходом будет кондиционер мощностью не менее 24 кВт, возможность автономного хода не менее 15 километров, автоматическая система пожаротушения, USB-разъемы, система навигации и связи, Wi-Fi и система видеонаблюдения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Отдельно в договоре были прописаны требования, связанные с транспортировкой пассажиров с ограниченными возможностями. Во всех троллейбусах должны быть система книлинга, кнопка связи с водителем место для размещения инвалидных колясок, радиоинформаторы.

12 новых троллейбусов будут работать на маршрутах, которые проходят по Красной.

Напомним, первый трамвай, произведенный для Краснодара, вышел на линию. Он оборудован системой кондиционирования мощностью 36 кВт с режимом «тепловая завеса» при отрытых дверях

ИСТОЧНИК KP.RU