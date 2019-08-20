На Кубани 2-летний ребенок попал в реанимацию, выпив бутылку бензина

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-20T16:01:16+03:00

Его состояние оценивается, как тяжелое

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В станице Октябрьская Крыловского района Кубани произошел несчастный случай, в результате которого 2-летний ребенок оказался в реанимации.

- Мальчик играл во дворе частного дома, где стоял квадроцикл. Ребенок поднял с земли пластиковую бутылку с бензином и выпил горючую жидкость, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Родители, заметив это, постарались оказать малышу первую помощь, промыли ему желудок. Однако, состояние ребенка ухудшалось и взрослые вызвали бригаду "Скорой помощи".

Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Крыловской ЦРБ с отравлением спустя 1,5 часа после того, как он выпил бензин. Врачи оценивают состояние малыша, как тяжелое. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данному факту проводится проверка сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. По ее результатам примут процессуальное решение.

Напомним, на Кубани мужчина облил жену и ее коллег бензином и пытался поджечь. Он угрожал женщине расправой.

ИСТОЧНИК KP.RU