2019-08-20T19:20:13+03:00
Общество

На Кубани выберут лучших дизайнеров одежды

В крае стартовал конкурс «Юг Fashion Style - 2019»
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае стартовал конкурс профессионального мастерства среди дизайнеров одежды. Выбирать лучших на первом этапе профессиональное жюри будет до 9 сентября.

- В числе номинаций - «Дизайнер одежды с символикой Краснодарского края и элементами национального костюма». От конкурсантов ждут эскизы их работ, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Показ моделей и церемония награждения пройдут в рамках форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» 18-19 октября 2019 года. Лучшие в профессии смогут показать свои работы на стенде Кубани в рамках международной выставки «СРМ. Премьера моды в Москве-2020. Весна».

Добавим, в Краснодаре прошел открытый форум, организованный прокуратурой региона. На нем обсудили вопросы защиты прав предпринимателей. Регион лидирует в ЮФО по количеству возбужденных в отношении бизнесменов уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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