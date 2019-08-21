2019-08-21T10:53:45+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Кореновском районе

После объезда он встретится с активом территории
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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Рабочий день губернатора Краснодарского края пройдет в Кореновском районе. Вениамин Кондратьев оценит развитие перерабатывающей промышленности в муниципалитете, а также посетит ряд социальных объектов.

- После он встретится с активом территории. На вопросы жителей района ответят вице-губернаторы, представители краевых министерств и ведомств, руководитель муниципалитета, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году Кореновский район попал в группу территорий со средним уровнем развития, заняв 14 место в крае. У него преобладает промышленность, доля которой составляет 48 процентов.

Напомним, в Краснодарском крае стартовал конкурс профессионального мастерства среди дизайнеров одежды. Выбирать лучших на первом этапе профессиональное жюри будет до 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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