Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Кореновском районе
Рабочий день губернатора Краснодарского края пройдет в Кореновском районе. Вениамин Кондратьев оценит развитие перерабатывающей промышленности в муниципалитете, а также посетит ряд социальных объектов.
- После он встретится с активом территории. На вопросы жителей района ответят вице-губернаторы, представители краевых министерств и ведомств, руководитель муниципалитета, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В прошлом году Кореновский район попал в группу территорий со средним уровнем развития, заняв 14 место в крае. У него преобладает промышленность, доля которой составляет 48 процентов.
Напомним, в Краснодарском крае стартовал конкурс профессионального мастерства среди дизайнеров одежды. Выбирать лучших на первом этапе профессиональное жюри будет до 9 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU