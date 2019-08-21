2019-08-21T15:40:53+03:00
Общество

В Краснодаре завершается благоустройство «Офицерского» бульвара

Здесь подумали даже о велосипедистах
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском сквере «Офицерский» работы по благоустройству выполнены на 80%. Рабочие завершают укладку плитки, устанавливают лавочки и фонари. Учитывая при проектировке пожелания местных жителей, здесь оборудуют велодорожки для любителей двухколесного транспорта.

- На территории обновленного парка не только останутся почти все деревья, здесь появится еще порядка 100 новых, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

«Офицерский» бульвар занимает площадь порядка 1 гектара по ул. Офицерской между ул. Рашпилевской и ул. им. Дзержинского.

В 2019 году запланированы работу по благоустройству в шести зеленых зонах региональной столицы. Из завершат до Дня города.

Напомним, в Краснодаре улицы 40 лет Победы, Солнечную, Агрохимическую и Российскую уже привели в порядок. Они были отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». По этой программе в Краснодарской агломерации в 2018 году было отремонтировано почти 90 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи продолжают ловить таксистов-нелегалов
Обложил матом: житель Кубани заявил, что его оскорбил представитель власти
В Краснодаре из окна выпал молодой человек
В Темрюке женщина обвинила свою знакомую в краже 13 кошек
На Кубань надвигается 40-градусная жара
На Кубани с начала курортного сезона утонули 118 человек
Краснодарские трамваи изменят путь следования
В Северском районе полицейские задержали беременную наркоманку
Трассы Кубани оборудуют барьерами между встречными полосами
День Флага в Краснодаре: 22 августа в городе перекроют часть улиц
В Краснодаре пройдет концерт «Дельфина»
«Зеркальная» бабушка: В Сочи спасли жизнь женщине с сильными болями в боку
Limp Bizkit соскучились по Краснодару
На Кубани после обрезания в домашних условиях ребенок с кровотечением попал в больницу
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
В Сочи водитель без прав устроил ДТП на встречной полосе
В центре Краснодара каршеринговый автомобиль столкнулся с маршруткой