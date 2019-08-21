В Краснодаре завершается благоустройство «Офицерского» бульвара

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-21T15:40:53+03:00

Здесь подумали даже о велосипедистах

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В Краснодарском сквере «Офицерский» работы по благоустройству выполнены на 80%. Рабочие завершают укладку плитки, устанавливают лавочки и фонари. Учитывая при проектировке пожелания местных жителей, здесь оборудуют велодорожки для любителей двухколесного транспорта.

- На территории обновленного парка не только останутся почти все деревья, здесь появится еще порядка 100 новых, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

«Офицерский» бульвар занимает площадь порядка 1 гектара по ул. Офицерской между ул. Рашпилевской и ул. им. Дзержинского.

В 2019 году запланированы работу по благоустройству в шести зеленых зонах региональной столицы. Из завершат до Дня города.

Напомним, в Краснодаре улицы 40 лет Победы, Солнечную, Агрохимическую и Российскую уже привели в порядок. Они были отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». По этой программе в Краснодарской агломерации в 2018 году было отремонтировано почти 90 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU