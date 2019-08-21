В Северском районе полицейские задержали беременную наркоманку

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-21T17:16:37+03:00

Ей может грозить до десяти лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Северском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой жительницы Республики Адыгея. Оперативники получили информацию, что у нее могут храниться наркотики.

- При задержании женщины, которая на тот момент находилась на 31 неделе беременности и имел а на иждивении еще двоих несовершеннолетних детей, в кармане ее куртки обнаружили пакет с белым порошком. Проведенная экспертиза показала, что это - метилэфедрон, массой более трех граммов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейским задержанная рассказала, что наркотик хранила для личного употребления. Ее поместили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнице может грозить до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Каневском районе задержали организатора наркопритона. У него нашли более 40 граммов марихуаны.

ИСТОЧНИК KP.RU