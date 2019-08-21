2019-08-21T18:15:38+03:00
Происшествия

На Кубань надвигается 40-градусная жара

Спасатели призывают быть осторожными
Максим ОСОКИН
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На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за жарыНа Кубани объявили экстренное предупреждение из-за жарыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение по жаре. Оно будет действовать 22 августа 2019 года на территории всего региона.

- Ожидается, что воздух прогреется до 39°С. Жителей и гостей региона просят быть осторожными: не находится под прямыми лучами солнца, носить головные уборы, пить больше воды, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также спасатели просят, по возможности, переждать дневные часы дома или в офисе. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «101».

Напомним, с начала курортного сезона в Краснодарском крае на воде погибли 118 человек. За этот же период 2018 года этот показатель составлял 187 человек. Чаще всего люди гибнут не на пляжах Азово-Черноморского побережья, а в тех муниципалитетах, которые находятся далеко от курортов. Дело в том, что первые оборудованы и проходят регулярные проверки, а в некоторых районах края нет специальных мест для купания людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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