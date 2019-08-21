2019-08-21T19:10:14+03:00
Происшествия

Обложил матом: житель Кубани заявил, что его оскорбил представитель власти

По данному факту проводится проверка
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Житель станицы Отрадной обратился в полиции с заявлением. В нем он указал, что его оскорбил неизвестный мужчина.

- Согласно поступившим данным, около полуночи 15 августа 2019 года заявитель находился на улице Красной. Возле одного из магазинов стоял автомобиль марки Mercedes-Benz белого цвета в котором сидел мужчина. Со слов обратившегося, тот начал оскорблять его, используя нецензурные выражения. При этом, находящийся в автомобиле мужчина выдавал себя то за сотрудника МВД, то следственного отдела, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас обращение гражданина зарегистрировано в полиции. По данному факту проводится проверка, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Северском районе полицейские задержали беременную наркоманку. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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