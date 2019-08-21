2019-08-21T19:46:14+03:00
Общество

В Сочи продолжают ловить таксистов-нелегалов

«Бомбилы» не только платят штрафы но и могут остаться без своих автомобилей
Максим ОСОКИН
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Таксистам-нелегалам не место на улицах СочиТаксистам-нелегалам не место на улицах СочиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сочи продолжаются рейды по выявлению граждан, осуществляющих перевозку людей на личном транспорте без специального разрешения и лицензии. Один провели в Центральном районе города.

- В ходе рейда выяснилось, что двое местных жителей – мужчин в возрасте 21 года и 44 лет нелегально оказывали граждан платные услуги по перевозке, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы об административном правонарушении. Им грозит не только крупный штраф, но и конфискация орудий труда – личных автомобилей. Сейчас уголовное дело находится в суде для рассмотрения по существу. Машины отправились на специализированную стоянку.

Напомним, необычное заявление получили сотрудники ОМВД по Темрюкскому району. В полицию пришла местная жительница, которая обвинила свою 39-летнюю знакомую Юлию М. в краже кошек из своего частного дома. Причем не двух и не трех, а сразу 13!

ИСТОЧНИК KP.RU

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