2019-08-22T08:55:45+03:00
Общество

Из Москвы в Анапу отправится первый поезд с «детскими купе»

Этот проект анонсировали еще в мае
Александра ПОДУШКО
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Из Москвы в Анапу отправится первый поезд с «детскими купе»Из Москвы в Анапу отправится первый поезд с «детскими купе»Фото: Тимур ХАНОВ
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С Курского вокзала Москвы 22 августа отправится первый поезд, который оборудован «детскими купе».

Дизайн разработан с учетом пребывания в нем маленьких пассажиров. Нижние места сделаны со специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в купе есть настольные игры и игрушки, - рассказали в пресс-службе «ФПК».

Пилотный проект «детского купе» запустят в купейных вагонах поезда № 109В/109С сообщением Москва – Анапа. В первый рейс он отправится уже сегодня, 22 августа, и будет курсировать до 27 сентября.

После первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего примут решение о дальнейшем использовании нового сервиса.

Также в составе будет работать библиотека с детской литературой.

АО «Федеральная пассажирская компания» - это дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании.

Напомним, в Краснодаре полностью поменяют трамвайные пути на пересечении ул. им. Горького и ул. Дмитриевская Дамба. Работы стартуют 21 августа и продляться до 24 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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