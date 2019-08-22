2019-08-22T10:05:38+03:00
Происшествия

В Новороссийске трое подростков избили ребенка

В полицию обратилась мать потерпевшего
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске трое подростков избили школьникаВ Новороссийске трое подростков избили школьникаФото: Архив "КП"
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Несколько дней назад в Новороссийске трое подростков напали на мальчика и избили его. В полицию города с заявлением обратилась мать потерпевшего.

- Правоохранители провели проверку. Двоих участников конфликта поставят на профилактический учет. Они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. А вот на 16-летнего подростка завели уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Напомним, на Кубани мужчина напал с ножом на прохожего и похитил у него сумку с деньгами.Злоумышленник хотел отсидеться дома у знакомого, но там его нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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