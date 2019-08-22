СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-22T10:31:53+03:00

После вмешательства прокуратуры в Приморско-Ахтарском районе уничтожили сорняк Фото: Архив "КП"

Амброзия росла на площади свыше одного гектара

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Прокуратура Приморско-Ахтарского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также исполнения органами местного самоуправления организации по уничтожению сорняка-аллергена.

На территории пяти сельских поселений нашли очаги амброзии, она росла на площади свыше 1 гектара.

- Главы 5 сельских получили представления об устранении нарушений закона. Уже очаги сорняка уничтожены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, житель станицы Отрадной обратился в полицию с заявлением. В нем он указал, что его оскорбил неизвестный мужчина. При этом, находящийся в автомобиле мужчина выдавал себя то за сотрудника МВД, то следственного отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU