После вмешательства прокуратуры в Приморско-Ахтарском районе уничтожили сорняк
Прокуратура Приморско-Ахтарского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также исполнения органами местного самоуправления организации по уничтожению сорняка-аллергена.
На территории пяти сельских поселений нашли очаги амброзии, она росла на площади свыше 1 гектара.
- Главы 5 сельских получили представления об устранении нарушений закона. Уже очаги сорняка уничтожены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, житель станицы Отрадной обратился в полицию с заявлением. В нем он указал, что его оскорбил неизвестный мужчина. При этом, находящийся в автомобиле мужчина выдавал себя то за сотрудника МВД, то следственного отдела.
ИСТОЧНИК KP.RU