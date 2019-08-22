В Краснодаре обновили фасад четырехэтажки на Димитрова
В Краснодаре в четырехэтажке по улице Димитрова капитально отремонтировали фасад. Такие работы доме 1962 года постройки провели впервые.
- Вместе с подрядчиками жильцы выбирали цветовое решение и материалы. Уже завершены все ремонтные работы. На обновленном фасаде новые межпанельные швы, козырьки на подъездах, привели в порядок цоколь здания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В этом доме высокая собираемость платежей в фонд капремонта – 86 процентов. Всего в 2019 году запланировано провести различные виды работ по капитальному ремонту в 381 многоэтажке Краснодара.
Напомним, трассы Кубани оборудуют барьерами между встречными полосами. Это позволит сохранить много жизней.
ИСТОЧНИК KP.RU