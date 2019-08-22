В Краснодаре обновили фасад четырехэтажки на Димитрова

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-22T11:43:16+03:00

Такие работы в 57-летнем доме проводили впервые

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В Краснодаре в четырехэтажке по улице Димитрова капитально отремонтировали фасад. Такие работы доме 1962 года постройки провели впервые.

- Вместе с подрядчиками жильцы выбирали цветовое решение и материалы. Уже завершены все ремонтные работы. На обновленном фасаде новые межпанельные швы, козырьки на подъездах, привели в порядок цоколь здания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В этом доме высокая собираемость платежей в фонд капремонта – 86 процентов. Всего в 2019 году запланировано провести различные виды работ по капитальному ремонту в 381 многоэтажке Краснодара.

Напомним, трассы Кубани оборудуют барьерами между встречными полосами. Это позволит сохранить много жизней.

ИСТОЧНИК KP.RU