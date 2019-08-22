2019-08-22T15:36:30+03:00
Происшествия

На Кубани побит температурный рекорд 50-летней давности

Температура +37.5 градуса зафиксирована в Армавире
Евгения СОРОКА
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21 августа в Армавире - самый жаркий день.21 августа в Армавире - самый жаркий день.Фото: Андрей ЗАМАХИН
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В Краснодарском крае побит температурный рекорд полувековой давности. Как сообщили «КП» - Кубань» синоптики, 21 августа в Армавире воздух прогрелся до + 37.5 градуса. Отклонение от нормы составило 5,3 градуса.

- Предыдущий высокий показатель был +36.6, зафиксирован он 21 августа 1969 года, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - При этом наивысшая отметка августа на столбиках термометра была зафиксирована 15 августа 1948 года - 41,1 градус. Это абсолютный максимум на данный момент.

Стоит отметить, что в Краснодаре температурный рекорд 21 августа побит не был. Максимальное значение в этот день составило + 35.3 градуса.

Напомним, ранее спасатели предупреждали, что на Кубань придет 40-градусная жара. Территорию края своим северным краем зацепит циклон, кружащий над Турцией. Однако погода останется преимущественно солнечной, с температурой, превышающей климатическую норму. Дожди пройдут лишь в отдельных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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