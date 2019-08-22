Мальчика, которого отец посадил на цепь, заберет его мать через суд

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-22T15:27:55+03:00

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Мать 10-летнего мальчика, которого отец посадил на цепь в сарае, а сам увез свою новую жену в роддом, подала иск в суд. Женщина намерена вернуть себе таким образом сына. Ребенка у нее отобрали по решению суда еще в 2016 году и определили жить с отцом. Но после того случая с цепью, мальчика забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр.

- К нам поступил иск от Виктории Пономарчук, в котором она просит суд определить за ней место жительства ее ребенка. Мы его только получили и дату заседания еще не назначили, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в Белореченском райсуде.

Напомним, драма разыгралась в селе Великовечном Белореченского района. В июле отец посадил мальчика на цепь, которую приковал замками к тяжелому стеллажу в сарае. А сам увез свою жену в роддом. Ребенку удалось выбраться. Он забежал в ближайший магазин и все рассказал продавщицам. Они вызвали полицию. А цепь с шеи мальчика спиливали спасатели.

Следком возбудил в отношении отца мальчика уголовное дело. Но родной матери ребенка не отдали. Теперь она будет бороться за него в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU