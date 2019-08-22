Кубанские антикоррупционеры попались на взятке более чем в 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-22T18:12:37+03:00

На Кубани полицейские-антикоррупционеры "погорели" на взятке Фото: Анастасия Осипова

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В Анапе ночью 22 августа 2019 года задержали двух высокопоставленных полицейских. Они являлись сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

- Злоумышленники находились в служебном автомобиле. Их задержали во время получения взятки в размере 1 млн 80 тыс рублей от местного предпринимателя, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, полицейские обещали обеспечить предпринимателю так называемую "крышу" и помогать в решении возникающих проблем. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

Если вина сотрудников будет доказана, их уволят из органов внутренних дел. Их непосредственных начальников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Проводится внутренняя проверка, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, краснодарца посадили за попытку кражи земли на 70 млн рублей. У мошенника изъяли большое количество поддельных печатей.

ИСТОЧНИК KP.RU