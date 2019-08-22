Кубанские многодетные семьи получат землю с коммуникациями

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-22T18:43:30+03:00

На эти цели из регионального бюджета выделят более 200 млн рублей

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае на обеспечение земельных участков, выделяемых многодетным семьям, необходимыми коммуникациями, потратят 224 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

- В частности, 116 млн рублей направят на прокладку сетей водоотведения в Юго-Западном микрорайоне Славянска-на-Кубани. Благодаря этим средствам, коммуникации подведут почти к 600 участкам, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Свыше 70 млн рублей получит Краснодар на обеспечение необходимыми сетями около 550 земельных наделов, расположенных в станице Старокорсунской. Ожидается, что все работы завершат до конца ноября 2019 года.

Напомним, в Краснодаре в четырехэтажке по улице Димитрова капитально отремонтировали фасад. Такие работы доме 1962 года постройки провели впервые. Вместе с подрядчиками жильцы выбирали цветовое решение и материалы. Уже завершены все ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU