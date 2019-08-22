Представители Следкома встретились на Кубани с детьми-героями

22 Авг. 20:57 2019-08-22T21:42:45+03:00

И рассказали им о своей работе

Изменить размер текста: A A

В Туапсинском районе в детском центре стартовала программа «Юный следователь». Школьникам расскажут о работе правоохранительных органов, они познакомятся с лучшими следователями страны.

- В первый день форума представители Следственного комитета России встретились с детьми-героями, награжденными знаком «Горячее сердце», - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Этот нагрудный знак вручается школьникам за мужество и отвагу. Его получают ребята, которые спасают людей, совершают подвиги.

- В ходе общения предстaвители СК России отметили вaжность таких героических поступков, необходимость с детства воспитывать в себе такие качества, как мужество, хрaбрость, стойкости духа, решительность. Ведь в жизни порой случaется так, что наши родные и близкие, нашa Родина нуждаются в помощи. Офицеры поделились с гостями воспоминaниями о героических поступках сотрудников СК России, погибших при исполнении служебного долгa, а также о юных героях, которые нaряду со взрослыми встaли на защиту не только своих близких, но и других людей, - рассказали в Следкоме.

В ходе встречи ребята пообщались с представителя СК, а некоторые даже выразили желание стать следователями.

ИСТОЧНИК KP.RU