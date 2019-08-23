2019-08-23T07:42:12+03:00
Общество

В Кавказском районе отремонтируют старейшую школу

На это выделили 5 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Учебное заведение в станице Казанской было основано еще в XIX веке, как казачья школа, с 2017 года – это общеобразовательная.

- Учреждение рассчитано на 247 детей. До 1 сентября здесь закончат ремонт, установят новые оконные блоки, благоустроят территорию. Впервые в школе капитально ремонтируется спортивный зал. На эти цели из бюджетов разных уровней было выделено 5 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Кавказском районе за последнее время отремонтировано 15 школьных спортивных залов благодаря краевой программе «Развитие образования». Помимо этого, до конца года планируется завершить строительство блока начальной школы на 400 учащихся в Кропоткине.

Напомним, в Краснодаре обновили фасад четырехэтажки на Димитрова. Такие работы в 57-летнем доме проводили впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замминистра строительства и ЖКХ России посмотрел на зеленые зоны Краснодара
В Сочи микроавтобус с фруктами столкнулся с легковушкой
В Краснодарском крае в выходные синоптики прогнозируют жару и дождь
В Новороссийске приезжий украл с предприятия альпинистское снаряжение
В «Орленке» слет юных энергетиков России
Четыре кубанских спортсмена примут участие в чемпионате мира по гребле в Венгрии
В Геленджике из незаконного оборота изъяли около 700 литров вина и чачи
В «Атамани» пройдет фестиваль, посвященный борщу
Температура воды в Черном море 23 августа 2019 года: комфортнее всего купаться в Туапсе
На Кубани мужчине выкололи глаз за долг в 500 рублей
В Ейском районе мужчина, которого обманули при покупке наркотиков, пожаловался на дилера в полицию
На Кубани на 7 процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов
В Краснодаре на Коммунаров снесли торговый павильон
Представители Следкома встретились на Кубани с детьми-героями