В Кавказском районе отремонтируют старейшую школу

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-23T07:42:12+03:00

На это выделили 5 миллионов рублей

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Учебное заведение в станице Казанской было основано еще в XIX веке, как казачья школа, с 2017 года – это общеобразовательная.

- Учреждение рассчитано на 247 детей. До 1 сентября здесь закончат ремонт, установят новые оконные блоки, благоустроят территорию. Впервые в школе капитально ремонтируется спортивный зал. На эти цели из бюджетов разных уровней было выделено 5 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Кавказском районе за последнее время отремонтировано 15 школьных спортивных залов благодаря краевой программе «Развитие образования». Помимо этого, до конца года планируется завершить строительство блока начальной школы на 400 учащихся в Кропоткине.

Напомним, в Краснодаре обновили фасад четырехэтажки на Димитрова. Такие работы в 57-летнем доме проводили впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU