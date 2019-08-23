СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-23T08:08:15+03:00

На Кубани на 7 процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов

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Во втором квартале года смертность от болезней системы кровообращения на Кубани снизилась на 7 процентов. Это произошло из-за того, что в регионе проходит федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках этого мероприятия в медорганизациях активно проводится профилактическая работа.

- Исследования показывают, что люди, прошедшие диспансеризацию, в два раза меньше обращаются к врачам с острыми состояниями и сердечными катастрофами, которые могут привести к летальному исходу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

На профилактических осмотрах медработники выявляют факторы риска развития сердечно-сосудистых патологий, если нужно назначают дополнительные обследования и лечение.

Напомним, главный онколог Кубани рассказал о причинах колоректального рака. Роман Алексеевич поделился советами в Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU