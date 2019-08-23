На Кубани завершен ремонт на региональных трассах

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-23T11:49:44+03:00

До сентября проведут процедуру открытых торгов, чтобы найти новых подрядчиков на 2020-2021 годы

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В Краснодарской агломерации дорожники завершили порядка 85 процентов от запланированного объема, в Новороссийской – 93 процента, в Сочинской – 84 процента. На региональных трассах ремонт закончен.

- До сентября проведут процедуру открытых торгов по выбору подрядчиков, которые займутся новыми объектами в 2020-2021 году. Если удастся контракты заключить раньше, то к ремонту дорожники смогут приступить уже весной, как только позволят погодные условия, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работу Кубани в рамках нацпроекта отметили на всероссийском уровне. На совещании, которое провел первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, положительно оценили деятельность проектных команд края.

Напомним, замминистра строительства и ЖКХ России посмотрел на зеленые зоны Краснодара. Максим Егоров с рабочим визитом прибыл в краевую столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU