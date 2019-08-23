На Кубани появится 50 новых спортивных объектов

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-23T12:30:50+03:00

Это 20 малобюджетных комплексов и 30 центров единоборств

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На Кубани прошло совещание, на котором обсудили строительство спортивных объектов. Они возводятся в крае в соответствии с задачами федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

- По поручению губернатора ведется работа по проектированию 50 спортивных объектов. Это 20 малобюджетных комплексов и 30 центров единоборств. Все они обеспечены финансированием из краевого бюджета, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты регулярно выезжают в районы, взаимодействуют с заказчиками и проектировщиками, чтобы обеспечить своевременную и качественную подготовку проектно-сметной документации.

Напомним, на Кубани завершен ремонт на региональных трассах. До сентября проведут процедуру открытых торгов, чтобы найти новых подрядчиков на 2020-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU