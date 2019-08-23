2019-08-23T12:30:50+03:00
Общество

На Кубани появится 50 новых спортивных объектов

Это 20 малобюджетных комплексов и 30 центров единоборств
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

На Кубани прошло совещание, на котором обсудили строительство спортивных объектов. Они возводятся в крае в соответствии с задачами федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

- По поручению губернатора ведется работа по проектированию 50 спортивных объектов. Это 20 малобюджетных комплексов и 30 центров единоборств. Все они обеспечены финансированием из краевого бюджета, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты регулярно выезжают в районы, взаимодействуют с заказчиками и проектировщиками, чтобы обеспечить своевременную и качественную подготовку проектно-сметной документации.

Напомним, на Кубани завершен ремонт на региональных трассах. До сентября проведут процедуру открытых торгов, чтобы найти новых подрядчиков на 2020-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две девочки попали в больницу Новороссийска с ожогами пищевода
У каждого своя правда: в Краснодаре продолжается «война за свет» между предпринимателем и местной жительницей
В Краснодаре из раздевалки фитнес-клуба украли швейцарские часы и крупную сумму
В одной из школ Краснодара в новом учебном году откроют 24 первых класса
Путин поддержит в Сочи юных российских хоккеистов
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
На Кубани в 2019 году на возведение соцобъектов выделят более 7,5 млрд рублей
В Сочинском национальном парке снимут «Ворониных»
В Краснодаре на выходных пройдет праздник «Семья на спорте»
В Краснодаре на Сормовской потушили крупный пожар на складе
В Павловском районе День здоровья посвятят профилактике болезней вен
В Краснодаре в многоэтажке загорелась квартира
В Красноармейском районе подросток на мотоскутере сбил мужчину