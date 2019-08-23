2019-08-23T13:17:08+03:00
Происшествия

В Краснодаре в многоэтажке загорелась квартира

Спасатели провели эвакуацию жильцов [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скрин видеоФото: скрин видео
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Днем 23 августа произошел пожар на улице Кореновской в краевой столице. Это уже второе ЧП, которое случилось в городе, 23 августа.

В 11:52 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре. На место ЧП незамедлительно выехали первые пожарно-спасательные подразделения.

- Сотрудники МЧС эвакуировали из 16-ти этажного дома 30 человек. На месте работает шесть единиц техники, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре в районе Сормовской загорелась крыша склада. ЧП случилось утро 23 августа.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС 23 августа в 10:28. В 10:29 к месту происшествия были направлены первые пожарно-спасательные подразделения. Сообщается, что пожар произошел в одноэтажном складском помещении, расположенном на улице Сормовской. Это в промзоне возле ТЭЦ.

В 10:35 пожарные прибыли к Сормовской на место происшествия и установили, что горит кровля. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров. Было создано два боевых участка. В 11:05 на одном из них объявлена локализация.

Пожар в краснодарской квартире.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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