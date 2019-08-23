В Сочинском национальном парке снимут «Ворониных»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-23T13:54:08+03:00

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- На территории Сочинского национального парка в конце августа снимут несколько специальных летних серий популярного телесериала «Воронины». Точное место и дата проведения съемок по просьбе телекомпании не разглашаются. - рассказали в пресс-службе парка.

Премьера популярного ситкома состоялась 16 ноября 2009 года. За этот период «Воронины» получили две премии «ТЭФИ» и почетную «сериальную» награду «Золотой носорог».

В главных ролях сериала «Воронины» - Георгий Дронов, Станислав Дужников, Екатерина Волкова, Борис Клюев.

Напомним, плохая погода в Сочи повлияла на сценарий сериала «Воронины». Об этом в своем профиле в Instagram заявила Екатерина Волкова, которая исполняет одну из главных ролей.

Планировалось, что будут сняты несколько сцен на побережье Черного моря для очередного сезона ситкома. Однако из-за сильных ливней пришлось резко менять планы. Спасли ситуацию сценаристы, которые оперативно внесли поправки и продолжить работу удалось даже во время ливней.

ИСТОЧНИК KP.RU