На Кубани в 2019 году на возведение соцобъектов выделят более 7,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-23T14:43:19+03:00

По сравнению с минувшим годом объем средств увеличился на 22%

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На Кубани на строительство объектов социальной инфраструктуры в 2019 году направят 7,7 млрд рублей. По сравнению с 2018-м эта сумма выросла на 22%.

- Сейчас, реализуя несколько приоритетных нацпроектов, в регионе возводят 11 детских садов, 15 школ и 17 спортивных объектов. Помимо этого, обеспечивают необходимой инфраструктурой и коммуникациями почти 2 тысячи земельных участков, выделяемых многодетным семьям, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, к 10 сентября завершат возведение пристройки к детскому саду №14 в станице Тбилисской. Еще одно дошкольное учреждение планируют сдать в Крымске в ноябре 2019 года. В Новороссийске 13-й детсад достроят к 10 декабря.

Напомним, в Краснодарском крае появится 50 новых спортивных объектов. Это 20 малобюджетных комплексов и 30 центров единоборств.

ИСТОЧНИК KP.RU