Путин поддержит в Сочи юных российских хоккеистов

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-23T15:10:25+03:00

Президент посетит церемонию открытия кубка мира по этому виду спорта среди юниоров

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В Сочи 23 августа 2019 года пройдет официальная церемония открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019». На этом мероприятии побывает президент России Владимир Путин.

- Глава государства посетит первую игру соревнований. Будут играть сборная канадской провинции Альберта и наша команда «Локомотив», - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Добавим, Кубок мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в Сочи с 23 по 31 августа. Игры можно увидеть с трибун ледовой арены «Шайба».

Напомним, в венгерском городе Сегед начался чемпионат мира 2019 года по гребле на байдарках и каноэ. Он станет самым важным этапом соревновательной подготовки к Олимпийским играм в Токио 2020 года. Кубань на турнире представляют четыре спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU