2019-08-23T15:10:25+03:00
Спорт

Путин поддержит в Сочи юных российских хоккеистов

Президент посетит церемонию открытия кубка мира по этому виду спорта среди юниоров
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
Изменить размер текста:

В Сочи 23 августа 2019 года пройдет официальная церемония открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019». На этом мероприятии побывает президент России Владимир Путин.

- Глава государства посетит первую игру соревнований. Будут играть сборная канадской провинции Альберта и наша команда «Локомотив», - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Добавим, Кубок мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в Сочи с 23 по 31 августа. Игры можно увидеть с трибун ледовой арены «Шайба».

Напомним, в венгерском городе Сегед начался чемпионат мира 2019 года по гребле на байдарках и каноэ. Он станет самым важным этапом соревновательной подготовки к Олимпийским играм в Токио 2020 года. Кубань на турнире представляют четыре спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две девочки попали в больницу Новороссийска с ожогами пищевода
У каждого своя правда: в Краснодаре продолжается «война за свет» между предпринимателем и местной жительницей
В Краснодаре из раздевалки фитнес-клуба украли швейцарские часы и крупную сумму
В одной из школ Краснодара в новом учебном году откроют 24 первых класса
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
На Кубани в 2019 году на возведение соцобъектов выделят более 7,5 млрд рублей
В Сочинском национальном парке снимут «Ворониных»
В Краснодаре на выходных пройдет праздник «Семья на спорте»
В Краснодаре на Сормовской потушили крупный пожар на складе
В Павловском районе День здоровья посвятят профилактике болезней вен
В Краснодаре в многоэтажке загорелась квартира
В Красноармейском районе подросток на мотоскутере сбил мужчину