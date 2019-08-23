У каждого своя правда: в Краснодаре продолжается «война за свет» между предпринимателем и местной жительницей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-23T16:11:25+03:00

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В Краснодаре продолжается бытовой конфликт между хозяйкой квартиры в доме по ул. Сормовская, 208/1 Виолеттой Соловьевой и предпринимателем Анатолием Синявским. Как мы писали ранее, Синявский возводит конструкцию, которую позиционирует, как пожарный выход. Он необходим, чтобы здание, где он ведет ремонт, приняли в эксплуатацию. А вот Соловьева утверждает, что данный переход практически полностью лишит ее квартиру солнечного света.

– Стены пожарного выхода будут прозрачные, загорожено ничего не будет, - пишет Живая Кубань со ссылкой на представителя предпринимателя Богдана Шахова.

Он также отметил, что женщина, как только началось строительство, предложила собственнику обеспечить выход из ее квартиры на кровлю и благоустроить здесь мини-дворик. Предприниматель согласился.

- Однако потом Соловьева изменила свое решение и предложила выплатить ей компенсацию, а после – выкупить квартиру за 4 млн рублей, что очень невыгодно для Синявского, - продолжил Шахов.

Виолетта Соловьева, в свою очередь, утверждает, что с предложением об организации дворика к ней обратился сам предприниматель.

Стоит отметить, что предприниматель пытался добиться официального разрешения на строительство отдельного пожарного выхода, но не смог. Ведь по действующему законодательству, сделать это может только застройщик, а он сейчас находится в СИЗО.

Как бы то ни было, точку в этом запутанном деле поставит суд. А так как обе стороны подали свои иски, то дело вряд ли окажется простым и быстрым.

ИСТОЧНИК KP.RU