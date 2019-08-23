2019-08-23T16:42:32+03:00
Происшествия

Две девочки попали в больницу Новороссийска с ожогами пищевода

Сейчас за их здоровьем следят медики
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Новороссийске в больницу 22 августа 2019 года попали две девочки. Врачи диагностировали у несовершеннолетних сильные ожоги пищевода и ротовой полости.

- В первом случае госпитализировали 9-летнюю девочку. Как выяснилась, она прополоскала рот нашатырным спиртом вместо перекиси водорода. Флаконы с лекарством перепутала ее бабушка, - пишет Регион Online со ссылкой на заместителя главного врача Станции скорой медицинской помощи Сергея Станишевского.

Еще одной пострадавшей стала годовалая девочка. Она получила сильные ожоги слизистой рта и пищевода выпив уксусной эссенции, когда ее мама ненадолго отвлеклась. Женщина вызвала «Скорую помощь», которая доставила малышку в больницу.

Сейчас обе девочки находятся под пристальным вниманием медицинского персонала.

Напомним, на Кубани 2-летний ребенок попал в реанимацию, выпив бутылку бензина. Его состояние оценивается, как тяжелое

ИСТОЧНИК KP.RU

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