2019-08-23T17:31:44+03:00
Происшествия

Директор детского санатория в Сочи незаконно выплатил жене 250 тысяч рублей зарплаты

За это он может попасть за решетку на четыре года
Максим ОСОКИН
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Фото: prokuratura-krasnodar.ruФото: prokuratura-krasnodar.ru
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В Сочи направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении директора детского санатория. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

- Как установило следствие, в течении 2018 года мужчина, будучи директором детского санатория, выплачивал заработную плату свое супруге, которая, по факту, там не работала. Нанесенный государственному учреждению здравоохранения ущерб оценили в 250 тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас дело находится в суде. Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Анапе ночью 22 августа 2019 года задержали двух высокопоставленных полицейских. Они являлись сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Злоумышленники находились в служебном автомобиле. Их задержали во время получения взятки в размере 1 млн 80 тыс рублей от местного предпринимателя

ИСТОЧНИК KP.RU

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