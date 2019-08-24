2019-08-24T13:33:55+03:00
Общество

В Краснодаре на выходных ограничат движение транспорта

Дороги освободят от машин на время ежегодной акции «Ночь кино»
Галина КОПЫЛОВА
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Фото krd.ruФото krd.ru
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Акция "Ночь кино" пройдет в Краснодаре, как и по всей России, в ночь с 24 на 25 августа с 19:00 до 2:00 часов. Жителей и гостей краевой столицы ждут творческие тематические мероприятия, концерты и бесплатные показы известных отечественных фильмов.

В связи с мероприятием на улице Красной в 18:30 пройдет шествие. Для удобности и безопасности прилегающие улицы закроют для транспорта. А в местах перекрытий установят временные дорожные знаки и ограждения.

- Нельзя будет проехать по улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской; по улице Карасунской от Рашпилевской до Красноармейской; по улице Гоголя от Рашпилевской до Красноармейской; по улице Гимназической от Рашпилевской до Красноармейской; по улице Ленина от Красноармейской до Красной; по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной; по улице Мира от Красноармейской до Красной; по улице Комсомольской от Красноармейской до Красной; по улице Советской от Красноармейской до Красной, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации города Краснодара.

Кроме того, в рамках проведения акции «Ночь кино» временно продлят движение некоторых маршрутов общественного транспорта. До 2 часов ночи можно будет уехать из центра на маршрутках № 3, № 65, № 22, № 44, № 28, № 39, № 30, а также на трамваях № 2 и № 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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