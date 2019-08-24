В Краснодаре в доме по Атарбекова капитально отремонтировали систему электроснабжения

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-24T15:39:42+03:00

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В августе полностью сделали капитальный ремонт проводки в доме по улице Атарбекова, 13. Специалисты подрядной организации заменили электропроводку, установили новые распределительные электрощиты, поставили счетчики, светильники выключатели. Всего в доме заменили почти 970 метров сетей.

- Работы по замене общедомовых систем электроснабжения в этом году проводят еще в 38 многоквартирных домах краевой столицы, - добавили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе мэрии.

Всего в 2019 году запланировано сделать капитальный ремонт в 381 многоквартирном доме Краснодара. Также в 101 доме отремонтируют системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани с начала 2019 года построили свыше 2 млн квадратных метров жилья. Это практически половина от необходимого объема. Также в региональном бюджете предусмотрено 220 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Благодаря этим средствам планируется переселить 263 человека из 118 квартир. Это примерно пять аварийных многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU