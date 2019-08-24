На Сочи надвигается сильный шторм
В Сочи в ближайшие сутки ждут сильного ливня с ветром и грозой.
- В период с 18:00 24 августа до 18:00 25 августа на территории курорта ожидается местами сильный дождь, гроза. Усиление ветра, местами порывы 12-15 м/с, - сообщили на официальном сайте мэрии курортного города.
Жителям и гостям Сочи рекомендовали от прогулок в горы и купаний в водоемах. Это может быть опасно для жизни.
Напомним, неделю назад на курорте выпало сразу две месячные нормы осадков. Семь участков автомобильных дорог ушли под воду. До опасных отметок поднялся уровень воды в горных реках и едва не стал причиной ЧП. К счастью, серьезных последствий удалось избежать в том числе и благодаря своевременному оповещению о непогоде в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU