2019-08-24T16:17:09+03:00
Происшествия

На Сочи надвигается сильный шторм

В ближайшие часы на курорте ждут ливень с грозой
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: https://sochi.ruФото: https://sochi.ru
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В Сочи в ближайшие сутки ждут сильного ливня с ветром и грозой.

- В период с 18:00 24 августа до 18:00 25 августа на территории курорта ожидается местами сильный дождь, гроза. Усиление ветра, местами порывы 12-15 м/с, - сообщили на официальном сайте мэрии курортного города.

Жителям и гостям Сочи рекомендовали от прогулок в горы и купаний в водоемах. Это может быть опасно для жизни.

Напомним, неделю назад на курорте выпало сразу две месячные нормы осадков. Семь участков автомобильных дорог ушли под воду. До опасных отметок поднялся уровень воды в горных реках и едва не стал причиной ЧП. К счастью, серьезных последствий удалось избежать в том числе и благодаря своевременному оповещению о непогоде в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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