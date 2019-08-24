2019-08-24T18:14:00+03:00
Общество

Защитник "Локомотива" получил черепно-мозговую травму во время матча с "Краснодаром"

Инцидент произошел во время молодежного первенства России по футболу
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: https://twitter.com/fclokomotivФото: https://twitter.com/fclokomotiv
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Полузащитник московского "Локомотива" Евгений Морозов получил травму по ходу матча 7-го тура молодежного первенства России против "Краснодара" (2:1). Инцидент произошел на последних минутах первого тайма, когда спортсмен столкнулся с форвардом "быков" Русланом Апековым. Последнему тут же выдали красную карточку.

С поля футболиста вынесли на носилках. На официальной странице "железнодорожников" в соцсетях речь идет о травме головы и сотрясении мозга. В данный момент Евгения Морозова обследуют врачи.

Напомним, сегодня, 24 августа, на стадионе в Краснодаре состоится матч между "Краснодаром" и "Локомотивом" в рамках РПЛ. Соперники после шести игр делят вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе по 13 очков.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Локомотив 24 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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