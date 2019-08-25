В Краснодар прибыли еще два новых трамвая

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-25T11:46:57+03:00

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В столицу Кубани приехали еще два новых трамвая, которые доставили в Восточное депо. Совсем скоро они выйдут на линию.

- Всего же в этом году на маршруты выйдут 35 новых трамваев: 31 – односекционный и четыре трехсекционных, - рассказали в мэрии Краснодара. - Все новые трамваи - низкопольные, с аппарелями для посадки маломобильных жителей, системами кондиционирования салона (краснодарские вагоны - первые в России с кондиционерами мощностью 36 кВт) и кабины водителя, адресным открытием дверей, радиоинформаторами, площадкой для инвалидных колясок, бесплатным Wi-Fi, розетками и USB-разъемами для зарядки техники.

На закупку новых трамваев из краевого бюджета выделено 3 млрд рублей. А с 2019 по 2021 годы в городе купят около 100 машин.

Кстати, все новые составы выйдут на улицы города в том виде, в котором из получили от завода-изготовителя. Никакой рекламы на бортах не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU