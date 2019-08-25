2019-08-25T14:29:09+03:00
Происшествия

В сочинской многоэтажке случился пожар из-за короткого замыкания электрощитка

Никто не пострадал
Варвара ДЫМ
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Многоэтажка, в которой случился пожар.Фото: Типичный СочиМногоэтажка, в которой случился пожар.Фото: Типичный Сочи
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Многоквартирный жилой дом загорелся в Сочи на улице Метелева.

-Когда на место приехал пожарно-спасательный гарнизон было установлено, что произошло короткое замыкание электрощитка, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - На месте работало 3 единицы техники и семь человек личного состава. Никто не пострадал.

Пожарные приехали на место ЧП в 13:13, через двадцать минут возгорание потушили.

А несколькими днями ранее в Краснодаре в одном из домов привели в порядок электропроводку. Здесь она была старая и в любой момент могло случиться короткое замыкание и пожар. Капитальный ремонт проводки прошел в доме по улице Атарбекова, 13

ИСТОЧНИК KP.RU

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