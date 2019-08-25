В Анапе объявлена пожароопасность 5 класса

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-25T17:54:28+03:00

Кроме того, она действует и в юго-восточных районах Кубани

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С 26 по 28 августа на Кубани будет действовать и дальше чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

- Пожароопасность сохранится в отдельных юго-восточных районах края и ожидается на Черноморском побережье в районе Анапы, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По прогнозам синоптиков, начало недели будет жарким. Пекло будет стоять такое, что столбики термометров не будут опускаться ниже 30 градусов.

- Сильную жару прогнозируем до среды, 28 августа, - сообщили метеорологи. - Потом температура немного начнет опускаться, но до незначительных отметок. На пару градусов.

В регионе также запрещено жечь костры в лесах и поджигать сухую растительность возле дома.

Температура воды в Черном море 25 августа 2019 года разная. Например, в Анапе вода прогрелась до 25 градусов, а в Геленджике и Сочи - до 27.

ИСТОЧНИК KP.RU