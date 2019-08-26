2019-08-26T09:14:14+03:00
Происшествия

Житель Кубани сорвался с «Тарзанки» в Чегемском ущелье

Следком проводит проверку по факту гибели мужчины
Александра ПОДУШКО
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Житель Кубани сорвался с «Тарзанки» в Чегемском ущельеЖитель Кубани сорвался с «Тарзанки» в Чегемском ущельеФото: Архив "КП"
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25 августа около 17:00, мужчина осуществлял в составе группы монтажные работы по устройству аттракциона «Тарзанка». Неожиданно он сорвался и упал со скалы. Спасатели ГУ МЧС России по КБР обнаружили его тело.

- Следком по Кабардино-Балкарской Республике проводит доследственную проверку по факту гибели жителя Краснодарского края. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным МЧС по КБР, погибшим оказался 39-летний житель поселка Восточный Мостовского района.

Напомним, в Новороссийске спасатели сняли с горы женщину с пробитой головой. Медики забинтовали голову, остановили кровотечение. А спасатели на носилках понесли ее вниз с горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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