В Краснодаре на 22 года осудили мужчину за сексуальное насилие над падчерицей и ее убийство
В Краснодаре 30-летний гражданин Республики Азербайджан признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ) и ее убийстве (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ).
Это произошло в ночь на 13 марта прошлого года. Мужчина и пятилетняя дочь его сожительницы находились дома в селе Бестужево Адлерского района, а мать ребенка была в больнице. Мужчина воспользовался беспомощным стоянием малышки и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потом он избил девочку и пошел спать.
Утром мужчина нашел бездыханное тело девочки. Он уложил ее в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями.
- Он сообщил соседям, что девочка пропала. Он создавал видимость ее поисков, а потом перестал выходить на связь. Об исчезновении ребенка соседи сообщили в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали в одном из хостелов в Адлерском районе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По результатам судебно-медицинской экспертизы, ребенок скончался от тупой травмы живота.
Мужчина проведет в колонии строго режима 22 года. Ему также, по решению суда, нельзя заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 10 лет. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU