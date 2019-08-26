2019-08-26T10:49:49+03:00
Происшествия

В Краснодаре на 22 года осудили мужчину за сексуальное насилие над падчерицей и ее убийство

Отбывать наказание он будет в колонии строго режима
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
Изменить размер текста:

В Краснодаре 30-летний гражданин Республики Азербайджан признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ) и ее убийстве (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ).

Это произошло в ночь на 13 марта прошлого года. Мужчина и пятилетняя дочь его сожительницы находились дома в селе Бестужево Адлерского района, а мать ребенка была в больнице. Мужчина воспользовался беспомощным стоянием малышки и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потом он избил девочку и пошел спать.

Утром мужчина нашел бездыханное тело девочки. Он уложил ее в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями.

- Он сообщил соседям, что девочка пропала. Он создавал видимость ее поисков, а потом перестал выходить на связь. Об исчезновении ребенка соседи сообщили в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали в одном из хостелов в Адлерском районе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, ребенок скончался от тупой травмы живота.

Мужчина проведет в колонии строго режима 22 года. Ему также, по решению суда, нельзя заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 10 лет. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство Южного обхода в Новороссийске начнется в 2020 году
В Анапе мужчина сообщил о минировании аэропорта
В Геленджике мужчина избил собутыльника и вывез его тело в безлюдное место
В Краснодаре сотрудников Росгвардии уволили за сон на рабочем месте
Администрация Краснодара вернула в собственность земельные участки в Новознаменском районе
35-летняя сочинка отправилась в лес за грибами, а получила травму ноги
В Новороссийске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома
Житель Кубани угнал машину знакомого, чтобы прокатиться по району
В Краснодаре прочистят участок ливневки по Ставропольской
Житель Кубани сорвался с «Тарзанки» в Чегемском ущелье
На Кубани пропал 27-летний мужчина с татуировкой на левой руке
На трассе Майкоп - Усть-Лабинск загорелась фура
Температура воды в Черном море 26 августа 2019 года: в Сочи комфортнее всего купаться
Более 25 тысяч кубанцев за несколько месяцев прошли диспансеризацию по вечерам и выходным