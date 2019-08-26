В Краснодаре на 22 года осудили мужчину за сексуальное насилие над падчерицей и ее убийство

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-26T10:49:49+03:00

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В Краснодаре 30-летний гражданин Республики Азербайджан признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ) и ее убийстве (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ).

Это произошло в ночь на 13 марта прошлого года. Мужчина и пятилетняя дочь его сожительницы находились дома в селе Бестужево Адлерского района, а мать ребенка была в больнице. Мужчина воспользовался беспомощным стоянием малышки и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потом он избил девочку и пошел спать.

Утром мужчина нашел бездыханное тело девочки. Он уложил ее в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями.

- Он сообщил соседям, что девочка пропала. Он создавал видимость ее поисков, а потом перестал выходить на связь. Об исчезновении ребенка соседи сообщили в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали в одном из хостелов в Адлерском районе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, ребенок скончался от тупой травмы живота.

Мужчина проведет в колонии строго режима 22 года. Ему также, по решению суда, нельзя заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 10 лет. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU