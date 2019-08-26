2019-08-26T10:35:44+03:00
Происшествия

35-летняя сочинка отправилась в лес за грибами, а получила травму ноги

Ее на носилках транспортировали к скорой
Александра ПОДУШКО
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35-летняя сочинка отправилась в лес за грибами, а получила травму ноги35-летняя сочинка отправилась в лес за грибами, а получила травму ногиФото: Архив "КП"
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24 августа в 09:15 утра в Южный поисково-спасательный отряд от диспетчера службы «112» поступило сообщение. В горно-лесной местности Сочи в районе села Раздольное женщина получила травму ноги. Самостоятельно передвигаться она не могла.

- Сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России оказали 35-летней сочинке, которая хотела собрать грибы, доврачебную помощь. На ее поврежденную ногу наложили вакуумную шину, а после на носилках транспортировали женщину к машине скорой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

По предварительному диагнозу, у пострадавшей перелом правого коленного сустава.

Напомним, житель Кубани сорвался с «Тарзанки» в Чегемском ущелье. Следком проводит проверку по факту гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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