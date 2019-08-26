Администрация Краснодара вернула в собственность земельные участки в Новознаменском районе

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-26T11:02:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия краевой столицы вернула в муниципальную собственность земельные участки в Новознаменском районе. Территория будет использована в интересах города и местных жителей.

В прошлом году на земельный участок по Войсковой в Новознаменском жилом районе по решению суда было зарегистрировано право собственности. Этот вопрос рассматривали без участия представителя администрации Краснодара.

- Правовой департамент обжаловал решение. После тщательного рассмотрения всех аспектов процесса суд вернул 7 земельных участков общей площадью более 1 гектар в собственность города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре прочистят участок ливневки по Ставропольской. На месте уже работают 6 специалистов и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU