2019-08-26T11:02:43+03:00
Общество

Администрация Краснодара вернула в собственность земельные участки в Новознаменском районе

Речь идет о 7 территориях общей площадью 10 369 квадратных метров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Мэрия краевой столицы вернула в муниципальную собственность земельные участки в Новознаменском районе. Территория будет использована в интересах города и местных жителей.

В прошлом году на земельный участок по Войсковой в Новознаменском жилом районе по решению суда было зарегистрировано право собственности. Этот вопрос рассматривали без участия представителя администрации Краснодара.

- Правовой департамент обжаловал решение. После тщательного рассмотрения всех аспектов процесса суд вернул 7 земельных участков общей площадью более 1 гектар в собственность города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре прочистят участок ливневки по Ставропольской. На месте уже работают 6 специалистов и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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